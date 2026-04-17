Thoré-la-Rochette

Exposition GRAIN & GRAINES DE REGARDS à Thoré-la-Rochette

Le Moulin de la Fontaine Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-14 15:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-07-04 2026-09-21

Zone i propose deux expositions, au moulin et en extérieur Grain de Christian Louis et Graines de Regards avec les œuvres de 5 photographes du territoire

Exposition GRAIN & GRAINES DE REGARDS à Thoré-la-Rochette. Il y a presque 10 ans, Zone i, alors simple projet, a trouvé sa place dans un moulin. Un lieu de sens, jadis dédié à la production de farine pour la Vallée du Loir, aujourd’hui transformé en laboratoire culturel. Le Moulin de la Fontaine accueille désormais artistes et photographes, véritables artisans de l’image et du grain argentique. Comme le meunier exploite la force de l’eau, le photographe capte la lumière et le temps. Tous deux, nécessaires à la vie de la vallée, font du moulin un carrefour de rencontres créatives. .

Le Moulin de la Fontaine Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 42 16 41 20 info@zone-i.org

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English :

Four photographic documentaries from the major national commission Radioscopie de la France: regards sur un pays traversé par la crise sanitaire, financed by the French Ministry of Culture and piloted by BnF.

L’événement Exposition GRAIN & GRAINES DE REGARDS à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette a été mis à jour le 2026-04-17 par OT de Vendome Territoires Vendomois