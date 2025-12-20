Gare à la Rochette à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette
Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-20
2026-06-19
Le Festival Gare à la Rochette répond à la volonté de réconcilier le concept de festival populaire avec la culture pour tous sur le territoire de Thoré-la-Rochette.
Gare à la Rochette à Thoré-la-Rochette. Avec une programmation pluridisciplinaire, Gare à la Rochette c’est bien plus qu’une fête de la musique concerts, jeux pour les enfants, mix, bar et restauration. .
Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 77 06 92 contact@figureslibres.org
English :
The Gare à la Rochette Festival is a response to the desire to reconcile the concept of a popular festival with culture for all in the territory of Thoré-la-Rochette.
