Gare à la Rochette à Thoré-la-Rochette, Territoire de Thoré-la-Rochette, Thoré-la-Rochette

Gare à la Rochette à Thoré-la-Rochette 19 – 21 juin Territoire de Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T00:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T00:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Le Festival Gare à la Rochette répond à la volonté de réconcilier le concept de festival populaire avec la culture pour tous sur le territoire de Thoré-la-Rochette. Gare à la Rochette à Thoré-la-Rochette. Avec une programmation pluridisciplinaire, Gare à la Rochette c’est bien plus qu’une fête de la musique : concerts, jeux pour les enfants, mix, bar et restauration.

Territoire de Thoré-la-Rochette 41100 Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 77 06 92 »}]

Le Festival Gare à la Rochette répond à la volonté de réconcilier le concept de festival populaire avec la culture pour tous sur le territoire de Thoré-la-Rochette. Gare à la Rochette à Thoré-la-Roche Concert