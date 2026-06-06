Thoré-la-Rochette

Vignes Vins Randos à Thoré-la-Rochette

384 Bois Quatrevault Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 08:30:00

fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Dégustation, partage et découverte. 13 appellations pour transmettre une passion.

Vignes Vins Randos à Thoré-la-Rochette. Partez pour une randonnée au cœur des vignes et des coteaux viticoles, ponctuée de rencontres avec les vignerons, de dégustations de vins et de produits du terroir, ainsi que de découvertes du patrimoine local (loge de vigne Bodin, station météo, église de Thoré-la-Rochette). Sur le village, profitez du marché des vins pour retrouver les cuvées dégustées, d’animations musicales et d’activités pour les enfants. Restauration sur place sur réservation par mail. 14 .

384 Bois Quatrevault Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire echappees@vinsdeloire.fr

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English :

Tasting, sharing and discovering. 13 appellations to share a passion.

L’événement Vignes Vins Randos à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette a été mis à jour le 2026-06-06 par ADT41