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AGENDA · Thoré-la-Rochette

LUX Tour – Rencontres Image & Environnement à Zone i, Zone i, Thoré-la-Rochette

samedi 12 septembre 2026 · Zone i · Thoré-la-Rochette

LUX Tour – Rencontres Image & Environnement à Zone i, Zone i, Thoré-la-Rochette

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Zone i
Adresse
Le Moulin de la Fontaine, 41100 Thoré-la-Rochette, France
Ville
41100 Thoré-la-Rochette
Département
Loir-et-Cher

LUX Tour – Rencontres Image & Environnement à Zone i 12 et 13 septembre Zone i Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:30:00+02:00 – 2026-09-12T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T10:30:00+02:00 – 2026-09-13T20:00:00+02:00

LUX Tour
A l’origine du coeur, pulsation photographique.

Un parcours itinérant en caravane laboratoire photographique argentique qui fera escale chez les festivals et foires membres du Réseau LUX pour proposer une expérience sensible et inédite.
La caravane entièrement équipée et autonome se transforme en laboratoire argentique, pour offrir une expérience immersive et interactive autour de la photographie.
La caravane permettra aux visiteurs et visiteuses de profiter d’une expérience unique en captant les battements de leur coeur pour les immortaliser sur un papier argentique. Ainsi immortalisé, les participants et participantes repartent avec une photographie de leur battement de coeur.

Zone i Le Moulin de la Fontaine, 41100 Thoré-la-Rochette, France Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0660880073 https://www.zone-i.org Train TGV depuis Paris : Gare Montparnasse / Gare TGV Vendôme Villiers > 42 min. TER : Gare d’Austerlitz / Gare Vendôme Centre ville.
LUX Tour

©Studio Dahan – Réseau LUX

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