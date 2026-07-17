Exposition Grain & Graines de regards, Moulin de la Fontaine, Thoré-la-Rochette

Informations pratiques

Exposition Grain & Graines de regards 19 et 20 septembre Moulin de la Fontaine Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Zone i vous propose l’exposition GRAIN et GRAINES DE REGARDS au Moulin de la Fontaine. Un projet réalisé en partenariat avec le ministère de Culture à l’occasion du Bicentenaire de la Photographie.

« Hier, le Moulin de la Fontaine produisait les ingrédients nécessaires à la survie de la Vallée du Loir ; il produisait de la farine pour le pain. Il était au carrefour des rencontres. C’était un lieu incontournable. Aujourd’hui, le moulin transformé en laboratoire culturel accueille des artistes et des photographes, fabricants d’images, conteurs d’histoires, manipulateurs de grain argentique. »

L’exposition GRAIN sera consacrée à Christian Louis, photographe contemporain et proche de Robert Doisneau et de Willy Ronis. Installé à Bué, dans le Cher, il a laissé à son décès en 2001 un fonds d’images d’une qualité remarquable. Zone i et La Maison Ligérienne de l’Image/Valimage ont souhaité saisir l’opportunité de valoriser ce fonds inédit.

L’exposition GRAINES DE REGARDS réunira quant à elle cinq artistes vivant à proximité de Zone i : Séba Lallemand, Beno Lelong, Thomas Ozoux, Anne Piégu et Éric Zeziola, qui partageront leurs univers sensibles et singuliers.

www.zone-i.org

Moulin de la Fontaine Le Moulin 41100 Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 42 16 42 20 https://www.zone-i.org/ [{« link »: « http://www.zone-i.org »}] Le Moulin de la Fontaine est un site patrimonial remarquable, niché au cœur d’une nature préservée dans la Vallée du Loir. Il comporte deux bâtiments : un petit moulin datant du XVIIe siècle et un grand moulin de 1852.

En 2019, il est sélectionné parmi les projets emblématiques de la Mission Bern avec le soutien de la Fondation du Patrimoine. Les deux bâtiments ont pu bénéficier de travaux de restauration, indispensables au regard des dégradations.

L’association Zone i, dédié à l’image et à l’environnement, s’y installe en 2017. C’est un lieu culturel dédié à l’image et à l’environnement. Du printemps à l’automne, Zone i ouvre ses portes pour des expositions d’arts visuels, des ateliers pédagogiques, des rencontres thématiques, l’accueil d’artistes résidents, des concerts, et vous propose un programme culturel engagé sur l’art et l’écologie. Parkings sur le site

Zone i vous propose l’exposition Grain et Graines de Regards au Moulin de la Fontaine.

©Zonei