Rencontres Image & Environnement à Thoré-la-Rochette, Zone iLe Moulin de la Fontaine, Thoré-la-Rochette

Rencontres Image & Environnement à Thoré-la-Rochette 11 – 13 septembre Zone iLe Moulin de la Fontaine Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T00:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-13T00:00:00+02:00 – 2026-09-13T23:59:00+02:00

3 jours de festivités… Rencontres Image & Environnement à Thoré-la-Rochette. Les Rencontres Image et Environnement, ce sont trois jours de festivités, un photo-concert, une fanfare, une conversation dans un petit train pour parler photographie et création, des projections de films dans la grange, des studios photos aux étranges procédés photographiques et bien sûr, la restauration, la buvette en circuit court, …

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3 jours de festivités… Rencontres Image & Environnement à Thoré-la-Rochette. Les Rencontres Image et Environnement, ce sont trois jours de festivités, un photo-concert, une fanfare, une conversation Concert