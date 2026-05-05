Rencontres Image & Environnement à Thoré-la-Rochette, Zone iLe Moulin de la Fontaine, Thoré-la-Rochette
Rencontres Image & Environnement à Thoré-la-Rochette, Zone iLe Moulin de la Fontaine, Thoré-la-Rochette vendredi 11 septembre 2026.
Rencontres Image & Environnement à Thoré-la-Rochette 11 – 13 septembre Zone iLe Moulin de la Fontaine Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T00:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-13T00:00:00+02:00 – 2026-09-13T23:59:00+02:00
3 jours de festivités… Rencontres Image & Environnement à Thoré-la-Rochette. Les Rencontres Image et Environnement, ce sont trois jours de festivités, un photo-concert, une fanfare, une conversation dans un petit train pour parler photographie et création, des projections de films dans la grange, des studios photos aux étranges procédés photographiques et bien sûr, la restauration, la buvette en circuit court, …
Zone iLe Moulin de la Fontaine 41100 Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 72 96 73 »}]
3 jours de festivités… Rencontres Image & Environnement à Thoré-la-Rochette. Les Rencontres Image et Environnement, ce sont trois jours de festivités, un photo-concert, une fanfare, une conversation Concert
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