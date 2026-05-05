Festival Quatuor « Les moments musicaux » à Thoré-la-Rochette, Gare, Thoré-la-Rochette
Festival Quatuor « Les moments musicaux » à Thoré-la-Rochette, Gare, Thoré-la-Rochette vendredi 24 juillet 2026.
Festival Quatuor « Les moments musicaux » à Thoré-la-Rochette Vendredi 24 juillet, 00h00 Gare Loir-et-Cher
1,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T00:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-24T00:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00
Le festival-académie Quatuor à Vendôme fête sa dixième édition et investit à nouveau le territoire vendômois du 21 au 26 juillet. Festival Quatuor « Les moments musicaux » à Thoré-la-Rochette. Côté festival off (en participation libre), les moments musicaux feront étape dans les magnifiques églises d’Areines et de Lavardin, aux caves Loupin de Villiers-sur-le-Loir, et à la Gare de Thoré-la-Rochette…
Gare 41100 Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Le festival-académie Quatuor à Vendôme fête sa dixième édition et investit à nouveau le territoire vendômois du 21 au 26 juillet. Festival Quatuor « Les moments musicaux » à Thoré-la-Rochette. Côté fe Concert
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