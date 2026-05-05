Fête au château à Thoré-la-Rochette, Château de Rochambeau, Thoré-la-Rochette
Fête au château à Thoré-la-Rochette, Château de Rochambeau, Thoré-la-Rochette dimanche 7 juin 2026.
Fête au château à Thoré-la-Rochette Dimanche 7 juin, 00h00 Château de Rochambeau Loir-et-Cher
5,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T00:00:00+02:00 – 2026-06-07T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00 – 2026-06-07T23:59:00+02:00
Tout se met en place pour vous offrir une belle journée riche en découvertes ! Fête au château à Thoré-la-Rochette. Autour de Benjamin Franklin et Thomas Jefferson, deux signataires de la Déclaration d’Indépendance des États-Unis d’Amérique, de nombreuses animations seront proposées : ateliers scientifiques pour enfants, expositions, démonstrations de matériel d’imprimerie, jeux, dégustation de vins, restauration sur place, artisanat…
Château de Rochambeau 41100 Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 68 31 04 78 »}]
Tout se met en place pour vous offrir une belle journée riche en découvertes ! Fête au château à Thoré-la-Rochette. Autour de Benjamin Franklin et Thomas Jefferson, deux signataires de la Déclaration Stages et ateliers
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