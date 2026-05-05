Jean-Paul Poletti & le Choeur de Sartène, Thoré-la-Rochette, Thoré-la-Rochette
Jean-Paul Poletti & le Choeur de Sartène, Thoré-la-Rochette, Thoré-la-Rochette vendredi 29 mai 2026.
Jean-Paul Poletti & le Choeur de Sartène Vendredi 29 mai, 00h00 Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher
20,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T00:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-29T00:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:59:00+02:00
Jean-Paul Poletti & le chœur de Sartène à Thoré-la-Rochette. Jean-Paul Poletti et le Chœur de Sartène : du sacré à l’intime, un voyage vocal au cœur de l’âme corse !
Thoré-la-Rochette 10 Place de l’Église, 41100 Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 61 04 73 »}]
Jean-Paul Poletti & le chœur de Sartène à Thoré-la-Rochette. Jean-Paul Poletti et le Chœur de Sartène : du sacré à l’intime, un voyage vocal au cœur de l’âme corse ! Concert
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