Fête au château à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette
Fête au château à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette dimanche 7 juin 2026.
Thoré-la-Rochette
Fête au château à Thoré-la-Rochette
Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Tout se met en place pour vous offrir une belle journée riche en découvertes !
Fête au château à Thoré-la-Rochette. Autour de Benjamin Franklin et Thomas Jefferson, deux signataires de la Déclaration d’Indépendance des États-Unis d’Amérique, de nombreuses animations seront proposées ateliers scientifiques pour enfants, expositions, démonstrations de matériel d’imprimerie, jeux, dégustation de vins, restauration sur place, artisanat… 5 .
Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 7 68 31 04 78 lesamisderochambeau@gmail.com
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Everything is in place to ensure you have a wonderful day full of discoveries!
L’événement Fête au château à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette a été mis à jour le 2026-04-17 par OT de Vendome Territoires Vendomois