Clap 41 – La plus précieuse des marchandises à Thoré-La-Rochette, Zone i380 Le Moulin, Thoré-la-Rochette

Clap 41 – La plus précieuse des marchandises à Thoré-La-Rochette Mardi 26 mai, 00h00 Zone i380 Le Moulin Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T00:00:00+02:00 – 2026-05-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-26T00:00:00+02:00 – 2026-05-26T23:59:00+02:00

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux. Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Un jour, la pauvre bûcheronne recueille un bébé. Un bébé jeté d’un des nombreux trains qui traversent sans cesse leur bois. Protégée quoiqu’il en coûte, ce bébé, cette petite marchandise va bouleverser la vie de cette femme, de son mari, et de tous ceux qui vont croiser son destin, jusqu’à l’homme qui l’a jeté du train. Leur histoire va révéler le pire comme le meilleur du coeur des hommes.

Zone i380 Le Moulin 41100 Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Clap 41, c’est le cinéma itinérant gratuit du conseil départemental destiné aux territoires ruraux. Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Un jour, la pauv Spectacle