Exposition: habiter les cavités, soigner la chimère Place Saint-Martin Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Exposition: habiter les cavités, soigner la chimère

Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-10-10

Du 10 octobre 2026 au 3 janvier 2027

Découvrez l’exposition Habiter les cavités, soigner la chimère, qui réunit les œuvres de Chloé Ferrer, Mathilde Noir, Armand Louet et Jérôme Wieder, artistes lauréat·es de la 5ᵉ édition du dispositif Pôle Position Jeune création .

À travers leurs pratiques artistiques contemporaines, ces quatre jeunes créateurs explorent les notions d’habitat, de métamorphose et d’imaginaire, invitant le public à découvrir des univers où se mêlent poésie, matière et fiction.

Cette exposition met en lumière la jeune création contemporaine et offre un regard sensible sur des démarches artistiques originales, à la croisée de l’expérimentation et de l’imaginaire .

Place Saint-Martin Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

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English : Exposition: habiter les cavités, soigner la chimère

L’événement Exposition: habiter les cavités, soigner la chimère Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD