Exposition Histoire de la photographie et anciennes vues d’Yzeure, Yzatis, Yzeure

Informations pratiques

Exposition Histoire de la photographie et anciennes vues d’Yzeure 19 et 20 septembre Yzatis Allier

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre du bicentenaire de la Photographie, retour sur l’histoire de cette invention à travers différents appareils photos, plaques, chambres et autres matériels prêtés par les membres du CYSL photo. Une sélection de cartes postales appartenant à Thierry Pinaud illustrera le patrimoine yzeurien depuis le début du XXe siècle. Les 19 et 20 septembre, visite guidée à 15h. L’exposition est ouverte du 15 au 25 septembre.

Un concours photo est également ouvert du 19 août jusqu’au 20 septembre minuit. Munissez-vous de votre appareil photo pour immortaliser un élément du patrimoine yzeurien qu’il soit bâti ou naturel. Les plus beaux clichés seront récompensés. Conditions de participation à retrouver sur le site Internet de la ville : https://www.ville-yzeure.com

Yzatis Boulevard Jean-Moulin 03400 YZEURE Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 61 94 14 65 https://ville-yzeure.com [{« link »: « https://www.ville-yzeure.com »}] Yzatis est un bâtiment communal qui depuis 2009 regroupe différents services de la ville d’Yzeure. Un espace d’exposition Henri-Bérenger est accessible par les deux entrées. Parking. Toilettes.

Dans le cadre du bicentenaire de la Photographie, retour sur l’histoire de cette invention à travers différents appareils photos, plaques, chambres et autres matériels prêtés par les membres du CYSL …

©Ville d’Yzeure