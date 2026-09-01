Porte Ouverte Yzeure Danse Emoi Yzatis Yzeure

Informations pratiques

Yzeure

Porte Ouverte Yzeure Danse Emoi

Yzatis Boulevard Jean Moulin Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 20:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Yzeure Danse Emoi organise sa journée portes ouvertes et ses inscriptions pour la rentrée. Vous pouvez découvrir leurs cours de danses de salon, latines et standard.

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Yzatis Boulevard Jean Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 21 66 28 ydeemoicontact@gmail.com

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English :

Yzeure Danse Emoi is hosting an open house and accepting registrations for the new school year. You can check out their ballroom, Latin, and standard dance classes.

L’événement Porte Ouverte Yzeure Danse Emoi Yzeure a été mis à jour le 2026-08-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région