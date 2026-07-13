AGENDA · Yzeure
Épreuve nationale sur cynodrome Yzeure
dimanche 30 août 2026 · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Épreuve nationale sur cynodrome
Cynodrome de Millepertuis Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
.
Cynodrome de Millepertuis Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
L’événement Épreuve nationale sur cynodrome Yzeure a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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