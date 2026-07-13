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AGENDA · Yzeure

Épreuve nationale sur cynodrome Yzeure

dimanche 30 août 2026 · Yzeure

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Cynodrome de Millepertuis
Ville
03400 Yzeure
Département
Allier
Tarif

Yzeure

Épreuve nationale sur cynodrome

Cynodrome de Millepertuis Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :
2026-08-30

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Cynodrome de Millepertuis Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

L’événement Épreuve nationale sur cynodrome Yzeure a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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