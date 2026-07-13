Informations pratiques

Yzeure

Épreuve nationale sur cynodrome

Cynodrome de Millepertuis Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

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Cynodrome de Millepertuis Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

L’événement Épreuve nationale sur cynodrome Yzeure a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région