UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Yzeure

Brocante Salle du relais de saint-Bonnet Yzeure

samedi 19 septembre 2026 · Salle du relais de saint-Bonnet · Yzeure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle du relais de saint-Bonnet
Adresse
121 route de Bourgogne
Ville
03400 Yzeure
Département
Allier
Tarif

Yzeure

Brocante

Salle du relais de saint-Bonnet 121 route de Bourgogne Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Brocante spécialisée dans le matériel radio amateur, électronique et informatique.
  .

Salle du relais de saint-Bonnet 121 route de Bourgogne Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 21 55 62  f6kam03@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A flea market specializing in amateur radio equipment, electronics, and computers.

L’événement Brocante Yzeure a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

À voir aussi à Yzeure (Allier)