Brocante Salle du relais de saint-Bonnet Yzeure
samedi 19 septembre 2026 · Salle du relais de saint-Bonnet · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Brocante
Salle du relais de saint-Bonnet 121 route de Bourgogne Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Brocante spécialisée dans le matériel radio amateur, électronique et informatique.
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Salle du relais de saint-Bonnet 121 route de Bourgogne Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 21 55 62 f6kam03@gmail.com
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English :
A flea market specializing in amateur radio equipment, electronics, and computers.
L’événement Brocante Yzeure a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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