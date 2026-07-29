Brocante Salle du relais de saint-Bonnet Yzeure

samedi 19 septembre 2026 · Salle du relais de saint-Bonnet · Yzeure

Informations pratiques

Yzeure

Brocante

Salle du relais de saint-Bonnet 121 route de Bourgogne Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Brocante spécialisée dans le matériel radio amateur, électronique et informatique.

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Salle du relais de saint-Bonnet 121 route de Bourgogne Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 21 55 62 f6kam03@gmail.com

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English :

A flea market specializing in amateur radio equipment, electronics, and computers.

L’événement Brocante Yzeure a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région