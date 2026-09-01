Journée Découverte de l’escalade Bloc Zone Salle d’escalade de blocs Yzeure

Informations pratiques

Yzeure

Journée Découverte de l’escalade

Bloc Zone Salle d’escalade de blocs 16 rue du Parc de la Mothe Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 20:00:00

Date(s) :

2026-09-12

La fin de l’été approche… et cette rentrée vous donne envie de nouveautés ???

Venez découvrir l’escalade gratuitement chez Bloc Zone le samedi 12 septembre !

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Bloc Zone Salle d’escalade de blocs 16 rue du Parc de la Mothe Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 78 80 66 76 contact@bloc-zone.fr

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English :

Summer is coming to an end… and are you in the mood for something new this fall???

Come try rock climbing for free at Bloc Zone on Saturday, September 12!

L’événement Journée Découverte de l’escalade Yzeure a été mis à jour le 2026-08-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région