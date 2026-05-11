Exposition Histoire d’œufs, Histoire d’eux Saint-Michel-en-Brenne
Exposition Histoire d’œufs, Histoire d’eux Saint-Michel-en-Brenne lundi 11 mai 2026.
Saint-Michel-en-Brenne
Exposition Histoire d’œufs, Histoire d’eux
Saint-Michel-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-11 14:00:00
fin : 2026-11-01 17:00:00
Date(s) :
2026-05-11 2026-07-01 2026-10-17
Pièces en raku de Jacques Clément (oiseaux, crapauds, cistudes et autre salamandre…).
Jacques Clément est surtout connu localement comme créateur de la Boutique et gérant, pendant près de 30 ans, de l’espace Dégustation de la Maison du Parc.
Formé à la pâtisserie haut de gamme, Jacques manie depuis longtemps la matière. Il rencontre Catherine Chaillou lors d’un stage de raku en Brenne. La terre rappelle la pâte… Au contact de son fils, François, naturaliste, il peaufine ses sculptures. Son fils, c’est le directeur de la réserve de Chérine, son bureau est juste derrière la porte… C’est un peu pour ça que Jacques a hésité à exposer ici.
Et, nous, nous sommes ravis de vous présenter son très beau travail. .
Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 11 00 maison.nature@parc-naturel-brenne.fr
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English :
Illustrator Laurent Zagni invites us to discover birds in a different way.
L’événement Exposition Histoire d’œufs, Histoire d’eux Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-06-03 par Destination Brenne
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