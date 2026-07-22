Exposition Hommage à Claude Monet par Nicole Eynard Galerie d’art du centre commercial E.Leclerc Saint-Paul-lès-Romans

Informations pratiques

Saint-Paul-lès-Romans

Exposition Hommage à Claude Monet par Nicole Eynard

Galerie d’art du centre commercial E.Leclerc 95 Rue Clair Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-03 08:30:00

fin : 2026-08-24 20:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Après l’obtention de 2 trophées cette année, l’artiste goubetoise de renom Nicole Eynard exposera ses toiles à la galerie culturelle du centre Leclerc de St Paul les Romans.

Une exposition consacrée à Claude Monet (1840-1926).

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Galerie d’art du centre commercial E.Leclerc 95 Rue Clair Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 50 00

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English : Exposition Hommage à Claude Monet par Nicole Eynard

After winning two awards this year, the renowned artist from Goubet, Nicole Eynard, will exhibit her paintings at the cultural gallery of the Leclerc center in St. Paul-les-Romans.

The exhibition is dedicated to Claude Monet (1840–1926).

L’événement Exposition Hommage à Claude Monet par Nicole Eynard Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme