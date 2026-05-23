Exposition Hommage à l’aquarelle Bibliothèque Municipale Charpey

Charpey

Exposition Hommage à l’aquarelle

Bibliothèque Municipale 16 chemin de La Poterne Charpey Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-03 16:00:00

fin : 2026-06-19 18:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Venez nombreux pour découvrir ou redécouvrir les œuvres de Guy Saby au travers d’une exposition intitulée Homme à l’aquarelle .

.

Bibliothèque Municipale 16 chemin de La Poterne Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bibliotheque.charpey@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover or rediscover the works of Guy Saby through an exhibition entitled Homme à l’aquarelle .

L’événement Exposition Hommage à l’aquarelle Charpey a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme