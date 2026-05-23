Exposition Hommage à l’aquarelle Bibliothèque Municipale Charpey
Exposition Hommage à l’aquarelle Bibliothèque Municipale Charpey mercredi 3 juin 2026.
Charpey
Exposition Hommage à l’aquarelle
Bibliothèque Municipale 16 chemin de La Poterne Charpey Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-03 16:00:00
fin : 2026-06-19 18:30:00
Date(s) :
2026-06-03
Venez nombreux pour découvrir ou redécouvrir les œuvres de Guy Saby au travers d’une exposition intitulée Homme à l’aquarelle .
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Bibliothèque Municipale 16 chemin de La Poterne Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bibliotheque.charpey@free.fr
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English :
Come and discover or rediscover the works of Guy Saby through an exhibition entitled Homme à l’aquarelle .
L’événement Exposition Hommage à l’aquarelle Charpey a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme
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