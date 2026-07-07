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Exposition Horizons marins, regards urbains Atelier Bergevin Avranches

mardi 7 juillet 2026 · Atelier Bergevin · Avranches

Exposition Horizons marins, regards urbains Atelier Bergevin Avranches

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Atelier Bergevin
Adresse
15 rue de Geôle
Ville
50300 Avranches
Département
Manche
Tarif

Avranches

Exposition Horizons marins, regards urbains

Atelier Bergevin 15 rue de Geôle Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Pour moi, la peinture, c’était un rêve, irréalisable….. enfin , presque, …

Lorsque sa santé le rattrape et le contraint à cesser son activité professionnelle, Gérard Roussel se tourne vers la peinture. D’abord seul, il essaie, cherche, teste. Ensuite, grâce à la rencontre d’un pair, il apprend de nouvelles pistes qui l’aide à pratiquer la peinture avec d’autres approches.

Il se consacre alors surtout à la technique de la peinturer à l’huile et de l’application au couteau, pour mettre en valeur la mer et la baie du Mont Saint-Michel, merveille de la nature qui se trouve à deux pas de chez lui.   .

Atelier Bergevin 15 rue de Geôle Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 79 57 00 

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English : Exposition Horizons marins, regards urbains

L’événement Exposition Horizons marins, regards urbains Avranches a été mis à jour le 2026-07-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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