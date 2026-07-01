Exposition Hors les murs Edward Sheriff, Lumière d’Encre, Céret

Informations pratiques

Exposition Hors les murs Edward Sheriff 26 octobre – 1 novembre Lumière d’Encre Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-26T00:00:00+01:00 – 2026-10-26T23:59:00+01:00

Fin : 2026-11-01T00:00:00+01:00 – 2026-11-01T23:59:00+01:00

Le centre d’art propose une exposition –hors les murs– historique consacrée à Edward Sheriff Curtis. Né en 1868 dans le Wisconsin, Curtis est considéré comme l’un des plus grands anthropologues visuels des peuples amérindiens d’Amérique du Nord. Il entreprit, de manière non exhaustive, un vaste inventaire photographique d’environ 80 tribus amérindiennes. Plus de quarante mille clichés furent réalisés au cours des trente années que dura son enquête. Celui que les Indiens surnommèrent « l’Attrapeur d’Ombres » a ainsi laissé un témoignage unique, immortalisant la beauté d’un monde aujourd’hui disparu.

Lumière d’Encre Place Pablo Picasso, 66400 Céret, France Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie 0430827330 https://www.lumieredencre.fr Venir en bus : Depuis Perpignan, prendre à la gare routière la ligne 530 dont vous pouvez télécharger les horaires en suivant ce lien. Descendre à l’arrêt du Torréador au centre de Céret remonter vers le centre historique à 600 m. Venir en train : Arrêt à la gare de Gare de Perpignan et prendre le bus (voir au-dessus). Pour choisir les meilleures tarifs de billets de train vous pouvez consulter le site Trainline. Parkings : À Céret vous pouvez vous garer, Parking des Tins, place de la République et place de la Liberté. Par avion : – Aéroport de Perpignan : puis bus jusqu’à la gare routière puis bus 530 pour Céret (voir au dessus). – Aéroport de Gérone : puis Frogbus. Par bateau : – Port de croisière et de voyageurs de Port-Vendres, de Séte ou de Barcelone – Port de plaisance d’Argeles sur mer

Le centre d’art propose une exposition –hors les murs– historique consacrée à Edward Sheriff Curtis. Né en 1868 dans le Wisconsin, Curtis est considéré comme l’un des plus grands anthropologues des «…

©Edward Sheriff