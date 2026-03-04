Exposition ICEBERG et « café archi » au Mans le 13 Mars 7 – 28 mars La Fabrique-Rêves de ville Sarthe

Entrée libre et gratuite, sur inscription

Vendredi 13 mars, le conseil des architectes des Pays de la Loire vient à la rencontre des architectes Sarthois.

Au programme :

13h : Vernissage de l’exposition ICEBERG (un condensé des projets sarthois depuis 2021)

suivi Café archi autour de la thématique de l’accès à la commande.

Adresse : La Fabrique- Rêve de ville, Bd Anatole France, 72100 Le Mans

Exposition ICEBERG du 7 au 28 mars 2026

Du lundi au vendredi: 8h30-12h / 13h-17h. Le samedi : 8h30-11h45

Visites guidée le mercredi 18 mars de 17 à 18h et le jeudi 26, de 12h15 à 13h15 en présence de Rémi Ledru, secrétaire adjoint aux territoires du CROAPL (inscriptions auprès de la Fabrique-Rêve de ville).

A travers le prisme de notre événement « ICEBERG » nous allons proposer des rencontres, des tables rondes dans chaque département, tout au long de l’année 2026. ICEBERG est en effet le démonstrateur que les concours d’architecture constituent un dispositif essentiel pour garantir la qualité de nos cadres de vie et assurer l’excellence de la commande publique. Ils sont un formidable levier de diversité. En ouvrant la commande à une pluralité d’équipes et d’approches, ils permettent de confronter des sensibilités architecturales variées et évitent l’uniformisation de nos paysages. Ils offrent également aux jeunes agences l’opportunité de se révéler et d’accéder à la commande publique sur la base de la qualité de leur proposition, garantissant ainsi le renouvellement de notre profession et l’émergence de nouveaux talents. Cette dynamique bénéficie aux maîtres d’ouvrage, qui disposent d’un éventail de réponses parmi lesquelles choisir celle correspondant le mieux à leurs besoins et aux spécificités de leur territoire. Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes des Pays de la Loire accompagne les collectivités dans l’organisation de procédures rigoureuses et transparentes. Nous formons les jurés, proposons des membres de jury en toute impartialité et garantissons l’équité du processus.

En 2026, le CROAPL réalisera donc 5 publications et expositions pour chaque département de notre région qui compilent les 3 éditions d’ICEBERG et nous irons rencontrer directement élus et techniciens, sur place, avec des exemples concrets, locaux et retours d’expérience pour promouvoir la qualité architecturale ligérienne.

Cette démarche illustre notre volonté d’être des partenaires au service des collectivités, dans chaque territoire.

Défendre les concours, c’est défendre l’intérêt général et la qualité de nos territoires.

C’est refuser l’uniformisation et choisir l’exigence, la créativité, l’innovation.

C’est affirmer que l’architecture est un bien commun. Le CROAPL sera au rendez-vous de cette ambition.

La Fabrique-Rêves de ville 5, boulevard Anatole-France, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3gOX6ebk71RqF4CMle-45EAj3o8rTXS9UB9UnzvBpKnP60w/viewform »}]

109 projets d’architectures qui (n’)ont (pas) vu le jour en 2023, en Pays de la Loire.

Conseil Régional de l’Ordre des Architectes des Pays de la Loire