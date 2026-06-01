Exposition IEMZA au château de Pierry, Parc du Château de Pierry, Pierry

Exposition IEMZA au château de Pierry 5 et 6 juin Parc du Château de Pierry Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Venez découvrir gratuitement l’exposition de Iemza, artiste local, dans le cadre exceptionnel du parc, ouvert au public pour cet évènement.

Parc du Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois 51530 Pierry Pierry 51530 Marne Grand Est 03 26 54 02 87 http://www.chateau-de-pierry.fr À 2 km au sud d’Épernay, Capitale du Champagne, se dresse le château de Pierry, un remarquable exemple de l’architecture du XVIIIème siècle.

C’est en 1734, au cœur du vignoble champenois, que Monseigneur de Choiseul-Beaupré, Evêque-Comte de Châlons-en-Champagne construisit le Château de Pierry pour en faire sa résidence de campagne, afin d’y accueillir des sujets de la Cour de France.

Cette magnifique gentilhommière abrite des dépendances viti-vinicoles dans lesquelles travaille Jean-Baptiste Gobillard, le premier Maître vigneron de Monseigneur de Choiseul, descendant direct de Jean-Paul Gobillard qui lui-même en 1975 décidait avec son père Paul d’acheter le Château pour l’ouvrir aux visites et à la location afin d’y organiser des réceptions.

Aujourd’hui, le Château de Pierry est géré par Jean-Christophe Gobillard qui vous accueillera dans ce lieu unique. Parking sur place

Venez découvrir gratuitement l’exposition Les pipelettes de Véronique Henry, artiste locale, dans le cadre exceptionnel du parc, ouvert au public pour cet évènement.

©château de Pierry