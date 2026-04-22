Rendez-vous aux Jardins Exposition Véronique Henry au Château de Pierry Château de Pierry Pierry
Rendez-vous aux Jardins Exposition Véronique Henry au Château de Pierry Château de Pierry Pierry vendredi 5 juin 2026.
Pierry
Rendez-vous aux Jardins Exposition Véronique Henry au Château de Pierry
Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06
Tout public
Venez découvrir gratuitement l’exposition les Pipelettes de Véronique Henry, artiste locale, dans le cadre exceptionnel du parc, ouvert au public pour cet évènement.
Parking sur place .
Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est
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English : Rendez-vous aux Jardins Exposition Véronique Henry au Château de Pierry
L’événement Rendez-vous aux Jardins Exposition Véronique Henry au Château de Pierry Pierry a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence de Développement Touristique de la Marne