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Rendez-vous aux Jardins Exposition Véronique Henry au Château de Pierry Château de Pierry Pierry

Rendez-vous aux Jardins Exposition Véronique Henry au Château de Pierry Château de Pierry Pierry vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Château de Pierry

Adresse : 45 Rue Léon Bourgeois

Ville : 51530 Pierry

Département : Marne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Pierry

Rendez-vous aux Jardins Exposition Véronique Henry au Château de Pierry

Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06

Tout public
Venez découvrir gratuitement l’exposition les Pipelettes de Véronique Henry, artiste locale, dans le cadre exceptionnel du parc, ouvert au public pour cet évènement.

Parking sur place   .

Château de Pierry 45 Rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est  

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English : Rendez-vous aux Jardins Exposition Véronique Henry au Château de Pierry

L’événement Rendez-vous aux Jardins Exposition Véronique Henry au Château de Pierry Pierry a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence de Développement Touristique de la Marne

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