Les Afters de l’été Château de Pierry Château de Pierry Pierry

Votre rendez-vous bimensuel placé sous le signe de la convivialité vous est proposé par les vignerons des Coteaux Sud d’Epernay.

Les vendredis soir, de 18h30 à 20h, retrouvez les vignerons participants Champagne Didier-Ducos, Champagne Louis Huot, Champagne E. Jamart, Champagne Domaine Lalouelle, Champagne Lebau-Batiste, Champagne Michel Hatat, et Champagne Vollereaux.

Au programme ambiance musicale et planches apéritives pour accompagner les champagnes des vignerons de l’association des Coteaux Sud d’Epernay

Château de Pierry 45 rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est

