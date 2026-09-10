UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Cyprien

Exposition | Il était une fois, un pont au Garrit – 160 ans d’histoire, Salle des fêtes, Saint-Cyprien

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Cyprien

Exposition | Il était une fois, un pont au Garrit – 160 ans d’histoire, Salle des fêtes, Saint-Cyprien

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
4 Rue de la Grange des Pères, 24220 Saint-Cyprien
Ville
24220 Saint-Cyprien
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Exposition | Il était une fois, un pont au Garrit – 160 ans d’histoire 19 et 20 septembre Salle des fêtes Dordogne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez son histoire et sa renaissance à travers des images, des archives et des vidéos, depuis sa création jusqu’à son nouvel usage, désormais inaliénable.

Salle des fêtes 4 Rue de la Grange des Pères, 24220 Saint-Cyprien Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Son histoire et sa renaissance racontées en images, archives, vidéos… De sa création à son nouvel usage inaliénable.

©Association Pont du Garrit

À voir aussi à Saint-Cyprien (Dordogne)