Exposition | Il était une fois, un pont au Garrit – 160 ans d’histoire, Salle des fêtes, Saint-Cyprien
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Exposition | Il était une fois, un pont au Garrit – 160 ans d’histoire 19 et 20 septembre Salle des fêtes Dordogne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez son histoire et sa renaissance à travers des images, des archives et des vidéos, depuis sa création jusqu’à son nouvel usage, désormais inaliénable.
Salle des fêtes 4 Rue de la Grange des Pères, 24220 Saint-Cyprien Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Son histoire et sa renaissance racontées en images, archives, vidéos… De sa création à son nouvel usage inaliénable.
©Association Pont du Garrit
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