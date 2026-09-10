Exposition | Il était une fois, un pont au Garrit – 160 ans d’histoire, Salle des fêtes, Saint-Cyprien

Informations pratiques

Exposition | Il était une fois, un pont au Garrit – 160 ans d’histoire 19 et 20 septembre Salle des fêtes Dordogne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez son histoire et sa renaissance à travers des images, des archives et des vidéos, depuis sa création jusqu’à son nouvel usage, désormais inaliénable.

Salle des fêtes 4 Rue de la Grange des Pères, 24220 Saint-Cyprien Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Son histoire et sa renaissance racontées en images, archives, vidéos… De sa création à son nouvel usage inaliénable.

©Association Pont du Garrit