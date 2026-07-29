JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 53 Avenue du Roussillon Saint-Cyprien
samedi 19 septembre 2026 · 53 Avenue du Roussillon · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
53 Avenue du Roussillon (Près du Crédit Agricole) Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, sur le thème Patrimoine en danger , des animations sont proposées autour du patrimoine maritime et des traditions de la pêche catalane.
Samedi 19 septembre 2026
10h 12h
Finalisation d…
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53 Avenue du Roussillon (Près du Crédit Agricole) Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
As part of the 2026 European Heritage Days, with the theme “Heritage in Danger,” a variety of activities will be offered focusing on maritime heritage and Catalan fishing traditions.
Saturday, September 19, 2026
10:00 a.m. 12:00 p.m.:
Finalization of…
L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-20 par CDT66
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