Visite guidée du château par les propriétaires : intérieurs ouverts après plus de 30 ans fermés au public !, Château de Fages, Saint-Cyprien

Informations pratiques

Visite guidée du château par les propriétaires : intérieurs ouverts après plus de 30 ans fermés au public ! 19 et 20 septembre Château de Fages Dordogne

Tarif : adultes et ados (plus de 12 ans) : 8,50€, enfants 6 à 12 ans : 5€, enfants moins de 6 ans : gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pour la deuxième année consécutive, et après plus de 30 ans de fermeture, les intérieurs du château ouvrent leurs portes au public à l’occasion de visites commentées par la propriétaire.

Découvrez l’histoire mouvementée du château ainsi que l’aventure familiale de sa restauration, engagée à partir du milieu des années 1960. Le parcours permet de comprendre l’évolution architecturale de l’édifice au fil des siècles et d’explorer plusieurs espaces : une partie restaurée du rez-de-chaussée et du premier étage, une partie encore partiellement restaurée, ainsi que la chapelle et la crypte du château.

Durée : 1h20.

Départs des visites le samedi à 9h, 10h30, 14h, 15h30 et 17h, et le dimanche à 9h, 10h30, 14h et 15h30.

Pour toute réservation par téléphone, merci de laisser un message en indiquant votre nom, le nombre de participants, le jour choisi et l’horaire souhaité.

Château de Fages Château de Fages, 24220 Saint-Cyprien Saint-Cyprien 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 07 67 49 25 21 https://chateaudefages.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100081445084334;https://instagram.com/chateau_de_fages_2.0?r=nametag [{« type »: « link », « value »: « https://chateaudefages.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 67 49 25 21 »}] Le château de Fages, dont la fondation remonte au début du XIIIe siècle, se compose de deux corps de logis en équerre. L’ensemble est inscrit dans un rempart ourlé de fossés ; dans un angle une petite chapelle est voutée d’ogives en étoiles. L’architecture pleine de noblesse malgré les vicissitudes de l’histoire : il fut brûlé par deux fois, en 1567 et 1572. L’essentiel des constructions date de la Renaissance (XVIe siècle) et du début du XVIIe. Le pavillon construit sous Henri II présente une magnifique architecture Renaissance avec baies à meneaux entre pilastres sculptés, machicoulis, moulures interrompues par des frontons de fenêtres…

Par mariages successifs, le château passa des Fages aux Monlezun, aux Montesquiou, aux Hautefort, aux Taillefer, au Maillard, … Vous voulez en savoir plus ? Venez nous voir ! Accès en voiture : stationnement des voitures devant le château. Un accès à pied est également possible en suivant le sentier de l’Ermite qui part de Saint-Cyprien. Consulter les plans d’accès sur le site internet du château.

Visite du château commentée par la propriétaire !

© Paquerette DURAND