Les Journées européennes du patrimoine à Saint-Cyprien, Village et station de Saint-Cyprien, Saint-Cyprien

Informations pratiques

Les Journées européennes du patrimoine à Saint-Cyprien 19 et 20 septembre Village et station de Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Gratuit. Entrée libre, pas de limite de place. Renseignements à l’Office de tourisme. Rendez-vous : 53 avenue du roussillon 66750 Saint-Cyprien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Saint-Cyprien propose une mise en valeur du patrimoine maritime local à travers différentes animations portées par des acteurs associatifs engagés.

L’association Els Mariners Cebrianencs présentera et fera revivre les traditions des pêcheurs catalans avec la reconstitution de cabanes de pêcheurs, symboles de la mémoire locale. Elle proposera également des démonstrations de savoir-faire traditionnels tels que les nœuds marins, la présentation des filets et des échanges autour de la barque catalane, de son histoire et de son évolution.

L’association Eveil-Rando animera des ateliers pédagogiques consacrés à la Méditerranée, permettant de découvrir la biodiversité marine, les cétacés, les fonds sableux ainsi que des activités créatives et des éléments d’histoire locale liés aux pêcheurs du littoral.

L’association Nostra Mar proposera une approche globale du littoral grâce à une maquette interactive des Pyrénées-Orientales, abordant la biodiversité, les activités humaines, les aires marines protégées et les effets du changement climatique.

L’ensemble de ces propositions permet d’aborder le patrimoine maritime sous différents angles, entre transmission des savoir-faire, sensibilisation environnementale et découverte des enjeux actuels liés à la mer.

Les animations auront lieu 53 avenue du roussillon 66750 Saint-Cyprien

Village et station de Saint-Cyprien Place Desnoyer, 66750 Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468210696 https://collectionsdesaint-cyprien.com/ Saint-Cyprien est à l’origine un petit village agricole du Roussillon, tourné vers la vigne et la pêche. Dans les années 1960-1970, il connaît une transformation majeure avec l’aménagement du littoral (mission Racine), qui en fait une station balnéaire moderne. Son port de plaisance devient l’un des plus grands d’Europe, attirant touristes et plaisanciers.

Aujourd’hui, la ville est très animée, surtout en été : marchés locaux, concerts en plein air, fêtes traditionnelles catalanes et activités nautiques rythment la saison. On y trouve aussi des événements culturels, des spectacles et des animations familiales. Transport en commun, voiture, vélo, à pied.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Saint-Cyprien propose une mise en valeur du patrimoine maritime local à travers différentes animations portées par des acteurs Els…

©Office de tourisme de saint-cyprien