UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Illiat

Exposition Illiat du talent Illiat

samedi 10 octobre 2026 · Illiat

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Adresse
Maison des sociétés
Ville
01140 Illiat
Département
Ain
Tarif

Illiat

Exposition Illiat du talent

Maison des sociétés Illiat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Venez découvrir l’exposition Illiat du talent !
  .

Maison des sociétés Illiat 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   comite.animation.illiat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the Illiat du talent exhibition!

L’événement Exposition Illiat du talent Illiat a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

À voir aussi à Illiat (Ain)