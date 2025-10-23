AGENDA · Illiat
Exposition Illiat du talent Illiat
samedi 10 octobre 2026 · Illiat
Informations pratiques
Illiat
Exposition Illiat du talent
Maison des sociétés Illiat Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Venez découvrir l’exposition Illiat du talent !
.
Maison des sociétés Illiat 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes comite.animation.illiat@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the Illiat du talent exhibition!
L’événement Exposition Illiat du talent Illiat a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
À voir aussi à Illiat (Ain)
- Vente de saucisson et lard au gène Illiat 26 septembre 2026
- Soirée Halloween Illiat 31 octobre 2026
- Soirée Beaujolaise Illiat 20 novembre 2026
- Marché de Noël Illiat 18 décembre 2026