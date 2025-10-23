Informations pratiques

Illiat

Exposition Illiat du talent

Maison des sociétés Illiat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Venez découvrir l’exposition Illiat du talent !

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Maison des sociétés Illiat 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes comite.animation.illiat@gmail.com

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English :

Come and discover the Illiat du talent exhibition!

L’événement Exposition Illiat du talent Illiat a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Val de Saône Centre