Informations pratiques

Illiat

Soirée Halloween

Illiat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Venez déguiser, un moment de convivialité vous attend ! Pour cette soirée d’Halloween, participez au concours de déguisements et de décoration de citrouille, chassez les bonbons dans le village et dansez lors de la grande boum d’Halloween !

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Illiat 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 23 64 65

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English :

Come dressed up for a fun-filled evening! For this Halloween evening, take part in the pumpkin decorating and costume contest, hunt for candy in the village and dance the night away at the big Halloween party!

L’événement Soirée Halloween Illiat a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Val de Saône Centre