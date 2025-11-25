Informations pratiques

Illiat

Marché de Noël

Parking de la maison des associations Illiat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18 2026-12-19

Le Sou des Ecoles d’Illiat vous propose de multiples stands de produits locaux et artisanaux. Buvette sur place. Spectacle de chants des enfants de l’école !

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Parking de la maison des associations Illiat 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 23 64 65

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English :

The Sou des Ecoles d’Illiat (Illiat school fund) offers a wide range of stalls selling local produce and crafts. Refreshments on site. School children’s singing show!

L’événement Marché de Noël Illiat a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme Val de Saône Centre