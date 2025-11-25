Marché de Noël Illiat
vendredi 18 décembre 2026 · Illiat
Informations pratiques
Illiat
Marché de Noël
Parking de la maison des associations Illiat Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-12-18 2026-12-19
Le Sou des Ecoles d’Illiat vous propose de multiples stands de produits locaux et artisanaux. Buvette sur place. Spectacle de chants des enfants de l’école !
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Parking de la maison des associations Illiat 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 23 64 65
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English :
The Sou des Ecoles d’Illiat (Illiat school fund) offers a wide range of stalls selling local produce and crafts. Refreshments on site. School children’s singing show!
L’événement Marché de Noël Illiat a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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