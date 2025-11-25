UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Illiat

Marché de Noël Illiat

vendredi 18 décembre 2026 · Illiat

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Adresse
Parking de la maison des associations
Ville
01140 Illiat
Département
Ain
Tarif

Illiat

Marché de Noël

Parking de la maison des associations Illiat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18
fin : 2026-12-18

Date(s) :
2026-12-18 2026-12-19

Le Sou des Ecoles d’Illiat vous propose de multiples stands de produits locaux et artisanaux. Buvette sur place. Spectacle de chants des enfants de l’école !
  .

Parking de la maison des associations Illiat 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 23 64 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sou des Ecoles d’Illiat (Illiat school fund) offers a wide range of stalls selling local produce and crafts. Refreshments on site. School children’s singing show!

L’événement Marché de Noël Illiat a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

À voir aussi à Illiat (Ain)