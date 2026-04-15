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Exposition immersive au coeur de l’expédition avec Plastic Odyssey, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Exposition immersive au coeur de l’expédition avec Plastic Odyssey, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Exposition immersive au coeur de l’expédition avec Plastic Odyssey, Maison écocitoyenne, Bordeaux samedi 25 avril 2026.

Lieu : Maison écocitoyenne

Adresse : Quai Richelieu, Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Tarif : Gratuit, sans inscription

Exposition immersive au coeur de l’expédition avec Plastic Odyssey 25 avril – 6 mai Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T11:00:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00

-laboratoire ?
Qu’est-ce qu’on ramène d’une telle exploration ?
Âge conseillé : à partir de 8 ans.
En accès libre.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Cette exposition vous plonge dans les coulisses d’une expédition de trois ans autour du monde. Comment construit on une aventure de cette ampleur ? Comment transforme-t-on un vieux ferry en navire-

©Marine Reveilhac

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