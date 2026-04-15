Exposition immersive au coeur de l’expédition avec Plastic Odyssey, Maison écocitoyenne, Bordeaux
Exposition immersive au coeur de l’expédition avec Plastic Odyssey, Maison écocitoyenne, Bordeaux samedi 25 avril 2026.
Exposition immersive au coeur de l’expédition avec Plastic Odyssey 25 avril – 6 mai Maison écocitoyenne Gironde
Gratuit, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T11:00:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00
-laboratoire ?
Qu’est-ce qu’on ramène d’une telle exploration ?
Âge conseillé : à partir de 8 ans.
En accès libre.
Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Cette exposition vous plonge dans les coulisses d’une expédition de trois ans autour du monde. Comment construit on une aventure de cette ampleur ? Comment transforme-t-on un vieux ferry en navire-
©Marine Reveilhac
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