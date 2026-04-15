Exposition immersive au coeur de l’expédition avec Plastic Odyssey, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Exposition immersive au coeur de l’expédition avec Plastic Odyssey 25 avril – 6 mai Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T11:00:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00

-laboratoire ?

Qu’est-ce qu’on ramène d’une telle exploration ?

Âge conseillé : à partir de 8 ans.

En accès libre.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Cette exposition vous plonge dans les coulisses d’une expédition de trois ans autour du monde. Comment construit on une aventure de cette ampleur ? Comment transforme-t-on un vieux ferry en navire-

©Marine Reveilhac