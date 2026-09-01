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AGENDA · Giverny

Exposition Impressions Géométriques Atelier Debully Giverny

vendredi 25 septembre 2026 · Atelier Debully · Giverny

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Atelier Debully
Adresse
2bis chemin Blanche Hoschedé-Monet
Ville
27620 Giverny
Département
Eure
Tarif

Giverny

Exposition Impressions Géométriques

Atelier Debully 2bis chemin Blanche Hoschedé-Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 14:00:00
fin : 2026-11-01 19:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Le collectif CAC-Normandie (Collectif Art Concret) vous invite à découvrir l’exposition Impressions Géométriques , réunissant le travail de 6 artistes incontournables de la scène d’art concret et abstrait géométrique.

Venez explorer les œuvres variées de Michel Debully, Michel Delaunay, Lino De Giuli, Rupert Mair, Jean-Luc Manguin et Mireille Martin, mettant à l’honneur les formes, les lignes, les couleurs et la rigueur géométrique.

– Dates Du 25 septembre au 1ᵉʳ novembre 2026
– Lieu Atelier Debully 2bis chemin Blanche Hoschedé-Monet, Giverny
– Horaires Ouvert tous les jours de 14h à 19h
– Tarif Entrée libre

Informations et contact
– Téléphone 06 82 41 37 80
– E-mail michel.debully@orange.fr
– Site web cac-normandie.org   .

Atelier Debully 2bis chemin Blanche Hoschedé-Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 6 82 41 37 80  michel.debully@orange.fr

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English : Exposition Impressions Géométriques

L’événement Exposition Impressions Géométriques Giverny a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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