Exposition Impressions Géométriques Atelier Debully Giverny

Informations pratiques

Giverny

Exposition Impressions Géométriques

Atelier Debully 2bis chemin Blanche Hoschedé-Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 14:00:00

fin : 2026-11-01 19:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Le collectif CAC-Normandie (Collectif Art Concret) vous invite à découvrir l’exposition Impressions Géométriques , réunissant le travail de 6 artistes incontournables de la scène d’art concret et abstrait géométrique.

Venez explorer les œuvres variées de Michel Debully, Michel Delaunay, Lino De Giuli, Rupert Mair, Jean-Luc Manguin et Mireille Martin, mettant à l’honneur les formes, les lignes, les couleurs et la rigueur géométrique.

– Dates Du 25 septembre au 1ᵉʳ novembre 2026

– Lieu Atelier Debully 2bis chemin Blanche Hoschedé-Monet, Giverny

– Horaires Ouvert tous les jours de 14h à 19h

– Tarif Entrée libre

Informations et contact

– Téléphone 06 82 41 37 80

– E-mail michel.debully@orange.fr

– Site web cac-normandie.org .

Atelier Debully 2bis chemin Blanche Hoschedé-Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 6 82 41 37 80 michel.debully@orange.fr

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English : Exposition Impressions Géométriques

L’événement Exposition Impressions Géométriques Giverny a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération