Exposition Impressions Géométriques Atelier Debully Giverny
vendredi 25 septembre 2026 · Atelier Debully · Giverny
Informations pratiques
Giverny
Exposition Impressions Géométriques
Atelier Debully 2bis chemin Blanche Hoschedé-Monet Giverny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 14:00:00
fin : 2026-11-01 19:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Le collectif CAC-Normandie (Collectif Art Concret) vous invite à découvrir l’exposition Impressions Géométriques , réunissant le travail de 6 artistes incontournables de la scène d’art concret et abstrait géométrique.
Venez explorer les œuvres variées de Michel Debully, Michel Delaunay, Lino De Giuli, Rupert Mair, Jean-Luc Manguin et Mireille Martin, mettant à l’honneur les formes, les lignes, les couleurs et la rigueur géométrique.
– Dates Du 25 septembre au 1ᵉʳ novembre 2026
– Lieu Atelier Debully 2bis chemin Blanche Hoschedé-Monet, Giverny
– Horaires Ouvert tous les jours de 14h à 19h
– Tarif Entrée libre
Informations et contact
– Téléphone 06 82 41 37 80
– E-mail michel.debully@orange.fr
– Site web cac-normandie.org .
Atelier Debully 2bis chemin Blanche Hoschedé-Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 6 82 41 37 80 michel.debully@orange.fr
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English : Exposition Impressions Géométriques
L’événement Exposition Impressions Géométriques Giverny a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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