Exposition In Vivo Le Creux de l’Enfer Thiers

Thiers

Exposition In Vivo

Le Creux de l’Enfer 85-83 avenue Joseph Claussat Thiers Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

IN VIVO, la nouvelle exposition collective du Centre d’Art Contemporain Le Creux de l’Enfer.

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Le Creux de l’Enfer 85-83 avenue Joseph Claussat Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 26 56 info@creuxdelenfer.fr

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English :

IN VIVO, the new group show at the Centre d’Art Contemporain Le Creux de l’Enfer.

L’événement Exposition In Vivo Thiers a été mis à jour le 2025-09-04 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez