Exposition In Vivo Le Creux de l’Enfer Thiers
Exposition In Vivo Le Creux de l’Enfer Thiers samedi 27 juin 2026.
Thiers
Exposition In Vivo
Le Creux de l’Enfer 85-83 avenue Joseph Claussat Thiers Puy-de-Dôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-03-08 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
IN VIVO, la nouvelle exposition collective du Centre d’Art Contemporain Le Creux de l’Enfer.
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Le Creux de l’Enfer 85-83 avenue Joseph Claussat Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 26 56 info@creuxdelenfer.fr
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English :
IN VIVO, the new group show at the Centre d’Art Contemporain Le Creux de l’Enfer.
L’événement Exposition In Vivo Thiers a été mis à jour le 2025-09-04 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez