Festival des Concerts de Vollore Concert final Canticum Novum Paz, Salam & Shalom Musique Ancienne Place du Palais Thiers

Thiers

Festival des Concerts de Vollore Concert final Canticum Novum Paz, Salam & Shalom Musique Ancienne

Place du Palais Eglise Saint-Genès Thiers Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif réduit

*Tarif réduit RSA, demandeur d’emploi, moins de 26 ans, adhérents MGEN-avantage, PMR Gratuit pour les moins de 18 ans Abonnements à partir de 3 concerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26 19:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Dans le cadre du 48ème Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 lieux Plus de 75 artistes invités !), un Concert Final intitulé Paz, Salam & Shalom est une balade dans l’Espagne des trois cultures comme un appel à la Paix !

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Place du Palais Eglise Saint-Genès Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 65 65

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English :

As part of the 48th Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 venues More than 75 guest artists!), a Final Concert entitled Paz, Salam & Shalom is a stroll through Spain’s three cultures as a call to Peace!

L’événement Festival des Concerts de Vollore Concert final Canticum Novum Paz, Salam & Shalom Musique Ancienne Thiers a été mis à jour le 2026-05-07 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez