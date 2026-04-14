Exposition « Inside Ineka’s head », atelier Citrouille, Bordeaux
Exposition « Inside Ineka’s head », atelier Citrouille, Bordeaux vendredi 24 avril 2026.
Exposition « Inside Ineka’s head » 24 avril – 30 mai atelier Citrouille Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T19:00:00+02:00 – 2026-04-24T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00
Exposition du 24 avril au 8 mai 2026.
Vernissage le vendredi 24 avril à 19h
Ineka Amesz, artiste autodidacte née en 1951 en Indonésie et élevée aux Pays-Bas, grandit dans l’effervescence intellectuelle et culturelle d’Amsterdam des années 60 et 70.
Après une vie de voyages, elle s’installe en France et reprend la peinture en 2018, se formant aux Beaux-Arts de Bordeaux.
Son travail, intuitif et libre, mêle traces, couleurs et hasards de la création. Il révèle un univers sensible et poétique, porté par une force vitale empreinte d’humanisme et de mélancolie.
atelier Citrouille 24 rue Etienne Huyard, bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine
Peintures de Ineka Amesz exposition peinture
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