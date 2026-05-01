Exposition Inspirations , Aquarelles de Michel Alloul Lisieux
Exposition Inspirations , Aquarelles de Michel Alloul Lisieux mardi 26 mai 2026.
Lisieux
Exposition Inspirations , Aquarelles de Michel Alloul
Espace Victor Hugo Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-26 08:30:00
fin : 2026-06-05 12:30:00
Date(s) :
2026-05-26
Exposition Inspirations , Aquarelles de Michel Alloul
Exposition Inspirations , Aquarelles de Michel Alloul
Du 26 mai au 05 juin à l’Espace Victor Hugo de Lisieux.
Place Boudin des Vergées, rue au Char, 14100 Lisieux
Lundi à Vendredi 8h30-12h30 et 13h30-19h
Samedi 9h-12h
Exposition gratuite
Informations 06 12 90 81 58
michelalloul.aquarelle@gmail.com .
Espace Victor Hugo Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 6 12 90 81 58 michelalloul.aquarelle@gmail.com
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English : Exposition Inspirations , Aquarelles de Michel Alloul
Inspirations exhibition, Watercolours by Michel Alloul
L’événement Exposition Inspirations , Aquarelles de Michel Alloul Lisieux a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Lisieux Normandie Tourisme
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