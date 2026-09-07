Exposition : installation de Claudie Caspar, Commanderie Templière de Courval, Valdallière

Informations pratiques

Exposition : installation de Claudie Caspar 19 et 20 septembre Commanderie Templière de Courval Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Commanderie de Courval : un site médiéval en renaissance

La Commanderie de Courval, ancien domaine agricole templier situé à Vassy, ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

En cours d’études de restauration depuis 2022, le site fait l’objet d’un projet de mise en valeur destiné à en faire un lieu de culture en milieu rural, soutenu par la Fondation du Patrimoine et les collectivités locales.

Pour cette édition 2026, la Commanderie propose un parcours artistique et patrimonial qui relie création contemporaine, photographie, découverte du bâti ancien et musique ancienne.

Dans la chapelle du XIIe siècle – Installation de Claudie Caspar

L’artiste Claudie Caspar investit la chapelle romane classée pour ses décors peints avec une installation de cyanotypes suspendus inspirés par le thème des oiseaux et du paysage.

Ces œuvres dialoguent avec la charpente et la lumière du lieu, offrant une expérience sensible et poétique au cœur d’un monument médiéval en renaissance.

L’exposition sera visible juqu’au 27 septembre avec possibilité de rencontre avec l’artiste sur rdv.

Commanderie Templière de Courval 3 route de Pontécoulant, 14410 Valdallière Valdallière 14410 Vassy Calvados Normandie 06 12 81 20 82 https://www.instagram.com/commanderie.de.courval

Commanderie de Courval : un site médiéval en renaissance

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