Exposition : installation temporaire « une église une œuvre, une œuvre une église », Eglise Saint-Julien, Le Havre

Exposition : installation temporaire « une église une œuvre, une œuvre une église » 18 – 20 septembre Eglise Saint-Julien Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Installation temporaire d’une oeuvre « Or de vie » de Daniel LeBlond, artiste québecois.

Court métrage : « Les Rejetés ». Projection animée par l’artiste les 19 et 20 septembre à 17h

Eglise Saint-Julien 49 rue Maurice Blard, 76610 Le Havre Le Havre 76610 Rouelles Seine-Maritime Normandie L’une des plus vieilles églises du Havre, entre parc et forêt. Accessible en transports en commun, parking à proximité.

Installation temporaire d’une oeuvre « Or de vie » de Daniel LeBlond, artiste québecois.

©Daniel LeBlond