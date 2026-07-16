Exposition Instants magiques de Jacqueline BOUTELIER Médiathèque Albert Camus Marmande

Informations pratiques

Marmande

Exposition Instants magiques de Jacqueline BOUTELIER

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-04

La Médiathèque Albert Camus accueille l’exposition Instants magiques de l’artiste Jacqueline Boutelier.

La Médiathèque Albert Camus accueille l’exposition Instants magiques de l’artiste Jacqueline Boutelier. À travers ses œuvres réalisées à la peinture à l’huile et au couteau, ainsi qu’à l’acrylique et au couteau, l’artiste invite le public à découvrir son univers pictural et ses moments suspendus. .

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 mediatheque@mairie-marmande.fr

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English : Exposition Instants magiques de Jacqueline BOUTELIER

The Albert Camus Media Library is hosting the exhibition “Magical Moments” by artist Jacqueline Boutelier.

L’événement Exposition Instants magiques de Jacqueline BOUTELIER Marmande a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne