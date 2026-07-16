Exposition Instants magiques de Jacqueline BOUTELIER Médiathèque Albert Camus Marmande
mardi 4 août 2026 · Médiathèque Albert Camus · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Exposition Instants magiques de Jacqueline BOUTELIER
Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-04
La Médiathèque Albert Camus accueille l’exposition Instants magiques de l’artiste Jacqueline Boutelier.
La Médiathèque Albert Camus accueille l’exposition Instants magiques de l’artiste Jacqueline Boutelier. À travers ses œuvres réalisées à la peinture à l’huile et au couteau, ainsi qu’à l’acrylique et au couteau, l’artiste invite le public à découvrir son univers pictural et ses moments suspendus. .
Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95 mediatheque@mairie-marmande.fr
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English : Exposition Instants magiques de Jacqueline BOUTELIER
The Albert Camus Media Library is hosting the exhibition “Magical Moments” by artist Jacqueline Boutelier.
L’événement Exposition Instants magiques de Jacqueline BOUTELIER Marmande a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne
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