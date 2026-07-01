Exposition interactive Notre mer Méditerranée Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

Exposition interactive Notre mer Méditerranée

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2026 de 10h à 18h. Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-24 18:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Les Petits Débrouillards Provence-Alpes-Côte d’Azur vous invitent à plonger au cœur de la mer Méditerranée et de ses défis de demain.Enfants

Activités scientifiques ludiques pour découvrir et explorer l’histoire de la Méditerranée, sa biodiversité, ses grands fonds marins, déconstruire les idées reçues autour des mobilités et migrations, mais aussi mieux connaître ses usages partagés.



Les Petits Débrouillards Provence-Alpes-Côte d’Azur vous invitent à plonger au cœur de la mer Méditerranée et de ses défis de demain. À travers des activités ludiques et participatives, conçues avec plus de vingt scientifiques, cette exposition sensibilise tous les publics dès 12 ans et encourage l’émergence d’une culture méditerranéenne durable.



Une exposition scientifique et pédagogique approuvée Grâce à des expériences interactives, des jeux et des contenus accessibles, cette exposition permet d’aborder les défis de la Méditerranée sous un angle éducatif et engageant. Ce dispositif de médiation est déjà testé et approuvé depuis de nombreuses années par l’Association Les Petits Débrouillards.



Un outil pour



• Stimuler la curiosité des jeunes et favoriser une réflexion sur l’impact des activités humaines.

• Offrir une approche interactive et participative des sciences et du développement durable.

• Sensibiliser aux solutions et aux initiatives locales pour protéger la Méditerranée.



Un dispositif complet



• 6 tables en bois imbriquables avec des activités de sensibilisation modulables, adaptables aux publics et transportables.

• Une visite qui peut être guidée par un animateur ou se faire de manière autonome.

• Un livret pédagogique qui enrichit l’exposition et propose des activités complémentaires.



Durée 20 minutes à 1h



A l’issue de votre activité, prolongez votre expérience avec nous, en famille ou entre amis, en profitant des Vendredis au Stade Nautique !

Votre nouveau rendez-vous convivial de l’Eté Marseillais. Le stade nautique Florence Arthaud vous ouvre ses portes de 16h30 à 22h30.

Au programme activités pour tous sur terre comme à flots, ambiance musicale et festive, foodtrucks sucré et salé pour le goûter, l’apéro, ou un en-cas à partager en bord de mer et jusqu’au dernier rayon de soleil.





INFORMATIONS PRATIQUES



► Lieu de rendez-vous



Stade nautique Florence Arthaud

6 promenade Georges Pompidou 13008 Marseille

Parking le plus proche Parking QPARK P1 Palm Beach Forfait journée à 5,20 €

Transport en commun Bus 19 et/ou 83 Arrêt Stade Nautique

Mobilité douce Station Le Vélo disponible devant le stade, ainsi que des arceaux à vélos à disposition.



► Le Stade Nautique Florence Arthaud dispose d’infrastructures accessibles et adaptées à l’accueil de personnes en situation de handicap. Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner sur l’accessibilité des différentes activités proposées et prendre compte vos besoins spécifiques afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. .

Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 79 80 sensibilisation-mer@marseille.fr

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English :

Les Petits D%E9brouillards Provence-Alpes-C%F4te d’Azur invite you to %E0 dive into the heart of the Mediterranean Sea and explore the challenges it will face in the future.

L’événement Exposition interactive Notre mer Méditerranée Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Ville de Marseille