Exposition Invisibles métamorphoses Dun-le-Palestel
Exposition Invisibles métamorphoses Dun-le-Palestel samedi 13 juin 2026.
Dun-le-Palestel
Exposition Invisibles métamorphoses
3 Place de la poste Dun-le-Palestel Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-07-18 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Les poètes associés présentent l’exposition Invisibles métamorphoses , des photographies de Jean-Marc Bounie. Les permanences sont les jeudi et samedi matins de 10h à 12h (du 1 juin au 18 juillet) et sut RDV au 06 68 24 48 38 .
3 Place de la poste Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 24 48 38
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English : Exposition Invisibles métamorphoses
L’événement Exposition Invisibles métamorphoses Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Pays Dunois
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