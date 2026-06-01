Dun-le-Palestel

Exposition Invisibles métamorphoses

3 Place de la poste Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Les poètes associés présentent l’exposition Invisibles métamorphoses , des photographies de Jean-Marc Bounie. Les permanences sont les jeudi et samedi matins de 10h à 12h (du 1 juin au 18 juillet) et sut RDV au 06 68 24 48 38 .

3 Place de la poste Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 24 48 38

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English : Exposition Invisibles métamorphoses

L’événement Exposition Invisibles métamorphoses Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Pays Dunois