Dun-le-Palestel

Exposition L’art au lavoir

Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Pour la cinquème année consécutive, l’exposition L’art au Lavoir a lieu sous le lavoir de Dun le Palestel. le thème est le monde végétal .

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 23 99 91

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English : Exposition L’art au lavoir

L’événement Exposition L’art au lavoir Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-04-29 par Creuse Tourisme