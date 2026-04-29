Exposition L’art au lavoir Dun-le-Palestel
Exposition L’art au lavoir Dun-le-Palestel mercredi 1 juillet 2026.
Dun-le-Palestel
Exposition L’art au lavoir
Dun-le-Palestel Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Pour la cinquème année consécutive, l’exposition L’art au Lavoir a lieu sous le lavoir de Dun le Palestel. le thème est le monde végétal .
Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 23 99 91
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English : Exposition L’art au lavoir
L’événement Exposition L’art au lavoir Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-04-29 par Creuse Tourisme
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