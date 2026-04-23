Dun fest Dun-le-Palestel
Dun fest Dun-le-Palestel samedi 25 juillet 2026.
Dun-le-Palestel
Dun fest
Salle de La Palestel Dun-le-Palestel Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Participez au festival de Dun le 25 juillet avec des artistes tels que Carla Lazzari, le groupe Garçon, le groupe Moovers, le DJ Jordan Patural.
De la musique, de l’ambiance et de la convivialité assurées!
Buvette sur place, restauration avec présence de food trucks
Billet en commande sur helloasso. .
Salle de La Palestel Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 60 99 86
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English : Dun fest
L’événement Dun fest Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Pays Dunois
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