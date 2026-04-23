Dun-le-Palestel

Dun fest

Salle de La Palestel Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Participez au festival de Dun le 25 juillet avec des artistes tels que Carla Lazzari, le groupe Garçon, le groupe Moovers, le DJ Jordan Patural.

De la musique, de l’ambiance et de la convivialité assurées!

Buvette sur place, restauration avec présence de food trucks

Billet en commande sur helloasso. .

Salle de La Palestel Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 60 99 86

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English : Dun fest

L’événement Dun fest Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Pays Dunois