Journée Haras de la Chataignière et repas Dun-le-Palestel

1 PROMENADE DE LA FORET Dun-le-Palestel Creuse

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Un rassemblement exceptionnel de chevaux pur sang arabes nés au haras sous l’affixe DES ABUS pour fêter les 10 ans du haras à Dun ke Palestel mais également les 35 ans d’élevage de Mme Lucas la gérante de la structure. Présentation des chevaux, de leur histoire, de l’histoire du haras et des choix d’élevage.

Ouvert à tous, repas sur réservation le soir

Buvette et petite restauration toute la journée sur place. .

