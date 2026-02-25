Journée Haras de la Chataignière et repas Dun-le-Palestel
Journée Haras de la Chataignière et repas Dun-le-Palestel samedi 22 août 2026.
1 PROMENADE DE LA FORET Dun-le-Palestel Creuse
Un rassemblement exceptionnel de chevaux pur sang arabes nés au haras sous l’affixe DES ABUS pour fêter les 10 ans du haras à Dun ke Palestel mais également les 35 ans d’élevage de Mme Lucas la gérante de la structure. Présentation des chevaux, de leur histoire, de l’histoire du haras et des choix d’élevage.
Ouvert à tous, repas sur réservation le soir
Buvette et petite restauration toute la journée sur place. .
