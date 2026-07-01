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Les repas partagés de La Palette Dun-le-Palestel

jeudi 30 juillet 2026 · Dun-le-Palestel

Les repas partagés de La Palette Dun-le-Palestel

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Ville
23800 Dun-le-Palestel
Département
Creuse
Tarif

Dun-le-Palestel

Les repas partagés de La Palette

Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 12:00:00
fin : 2026-07-30 14:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Les repas partagés de la Palette Comment ça marche? le but est de se retrouver et partager un moment convivial, chacun amène un plat à partager sucré ou salé, c’est ouvert à tous et c’est au 9 place de la poste.   .

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 66 00 00 

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English : Les repas partagés de La Palette

L’événement Les repas partagés de La Palette Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pays Dunois

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