Les repas partagés de La Palette Dun-le-Palestel
jeudi 30 juillet 2026 · Dun-le-Palestel
Informations pratiques
Dun-le-Palestel
Les repas partagés de La Palette
Dun-le-Palestel Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 12:00:00
fin : 2026-07-30 14:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Les repas partagés de la Palette Comment ça marche? le but est de se retrouver et partager un moment convivial, chacun amène un plat à partager sucré ou salé, c’est ouvert à tous et c’est au 9 place de la poste. .
Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 66 00 00
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English : Les repas partagés de La Palette
L’événement Les repas partagés de La Palette Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pays Dunois
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