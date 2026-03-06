Randonnée cyclotouristique Dun-le-Palestel
Randonnée cyclotouristique ouverte à tous sur 2 circuits de 30 et 60 kms. Sortie groupée et encadrée avec des ravitaillements. Manifestation qui fait partie des animations d’avant le critérium professionnel de Dun le Palestel.
Tarifs 6€ adulte, 3€ pour les moins de 12 ans. Départ place de la poste
Rens 06 74 36 81 22. .
Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 36 81 22
