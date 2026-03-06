Randonnée cyclotouristique

Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Randonnée cyclotouristique ouverte à tous sur 2 circuits de 30 et 60 kms. Sortie groupée et encadrée avec des ravitaillements. Manifestation qui fait partie des animations d’avant le critérium professionnel de Dun le Palestel.

Tarifs 6€ adulte, 3€ pour les moins de 12 ans. Départ place de la poste

Rens 06 74 36 81 22. .

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 36 81 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée cyclotouristique

L’événement Randonnée cyclotouristique Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2026-03-03 par Creuse Tourisme